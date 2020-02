Encerró a su novio en una maleta y lo dejó morir

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las autoridades de Florida arrestaron a una mujer acusada de meter a su novio en una maleta, grabar sus repetidos gritos de ayuda y dejarlo encerrado hasta que murió, según documentos del departamento de policía.



Policías del condado de Orange detuvieron a Sarah Boone, de 42 años, por cargos de homicidio culposo por la muerte de Jorge Torres Jr., de 42 años, dijo la agencia el martes en un comunicado.



Boone llamó al número de emergencias 911 la tarde del lunes desde su casa en Winter Park y dijo a los operadores que su novio estaba muerto, reportó la prensa.



Los investigadores dijeron que ella afirmó que la noche previa habían estado tomando y acordaron que sería gracioso que Torres se metiera a la maleta durante un juego a las escondidas, según documentos oficiales obtenidos por la prensa.



Boone presuntamente reconoció haber cerrado la maleta con cremallera, subió a su dormitorio a dormir y despertó a la mañana siguiente cuando lo encontró todavía en el interior y sin signos vitales, según los documentos.



La policía afirmó que la declaración de Boone no concuerda con un video encontrado en su teléfono que mostraba la maleta azul apuntando hacia abajo mientras Torres intentaba liberarse.



En el video se escucha pidiendo ayuda y gritando que no podía respirar, informaron las autoridades.



A Boone se le escuchaba riendo y diciendo: "Así es como me siento cuando me engañas", escribieron los investigadores en los documentos.



No quedó claro de momento si Boone tenía un abogado que pudiera hacer comentarios a su nombre.