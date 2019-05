‘Enciende’ Guetta el Fundidora; vibran con el Wish Outdoor

Sin duda me quedo con esta de de todo el evento!! Siempre ha sido mi favorita de @davidguetta #WishOutdoor pic.twitter.com/rWBpLUIBi2 — Moises Lopez (@moy_malc) 26 de mayo de 2019

El deseo de miles de bailar con los mejores tracks del famoso David Guetta se hizo realidad este sábado con la llegada del Wish Outdoor al Parque Fundidora.“Voy a prender este lugar en Llamas”, dijo el parisino al encender el ambiente de una juventud sedienta de diversión.Aún y con la luz del día, a las 19:35 horas, llegó el productor y DJ para apoderarse de la cabina instalada al centro del MainStage EDM. Con Never Be Alone soltó sus primeros beats y la experiencia que lo respalda frente a la tornamesa los enloqueció.Los cuerpos se soltaron al escuchar el ritmo de Sexy Bitch, una creación que unió a Guetta y Akon. Este poderoso DJ que ocupa el quinto lugar en la lista de DJ Mag salió al escenario después de Mariana Bo.En esta edición participaron más de 18 DJs.Los esperados Dimitri Vegas & Like Mike, así como Marshmello, dieron el toque final a este festival.