‘Enciende’ termoeléctrica enojo contra AMLO

En Morelos, la termoeléctrica de Huexca –una obra a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su aval– tiene molestos a los ejidatarios de los municipios Cuautla, Ayala, Tlaltizapán y Tlaquiltenango, Morelos.Su defensa del agua, un derecho irrenunciable, se inició hace años. Los inconformes le recuerdan su discurso de mayo de 2014 en Yecapixtla, cuando el ahora Mandatario expresó, “sólo a un loco se le ocurriría construir una termoeléctrica en la tierra de Zapata. Es como si construyeran un basurero en Jerusalén”. Y sentencian, “somos campesinos y queremos seguir siendo campesinos”.La termoeléctrica de Huexca ya está lista; lo mismo que el gasoducto que lleva gas natural a través de Tlaxcala, Puebla y el oriente de Morelos. No sucede lo mismo con el acueducto que traerá 2 mil 500 litros de agua por segundo para enfriar las turbinas de la termo, pues le faltan 150 metros de tubería para llegar a la planta tratadora de aguas residuales de Cuautla.Esta obra no puede concluirse porque los lugareños levantaron dos campamentos e impiden que se termine la conexión. Se resisten al acueducto porque, dicen, pone en riesgo la sobrevivencia de 6 mil ejidatarios quienes dependen del río Cuautla para subsistir.Los líderes de estas comunidades expresan su descontento con el Gobierno federal de López Obrador, quien les ofreció una tarifa más baja a cambio de que permitieran el paso de la termoeléctrica por su territorio.Lo consideran un chantaje y lo comparan con el episodio protagonizado el siglo pasado por Francisco I. Madero, quien, según comentan, “quiso comprar” a Emiliano Zapata regalándole una hacienda.El domingo 10 en el balneario El Almeal, frente a un nutrido grupo de pobladores, López Obrador se pronunció a favor de la termoeléctrica. Llamó a los opositores “radicales de izquierda”; los tildó de “conservadores”, y aseguró que eran pagados por empresas trasnacionales a cuyos directivos no les conviene la termoeléctrica.De cara a la consulta a la que convocó López Obrador para el sábado 23 y domingo 24, con el fin de que los habitantes expresen su sentir en torno a la termoeléctrica, los campesinos comenzaron a informar a toda la población sobre las anomalías que envuelven el proyecto.Aseguran que los contratos para la construcción del gasoducto y la termoeléctrica a las empresas españolas Elecnor y Abengoa, son producto de “un proceso de corrupción”, pues la licitación fue inducida.El 12 de enero, cuando López Obrador visitó Ayala para declarar formalmente el Año de Zapata. Jorge Zapata, nieto del Caudillo del Sur, solicitó al Presidente cancelar la termoeléctrica.El activista Samir Flores Soberanes, activista opositor al proyecto de la termoeléctrica La Huexca, fue asesinado de dos balazos en la cabeza en la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac, Morelos.De acuerdo con los informes, el integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua fue baleado durante la madrugada de ayer afuera de su domicilio.El sangriento hecho ocurre a días de que se realice la consulta sobre la continuidad de la planta y el Proyecto Integral Morelos.Según la información compartida por el Frente, dos automóviles se estacionaron afuera de la casa de Flores Soberanes y sus ocupantes comenzaron a gritarle, y cuando salió le dispararon en cuatro ocasiones.En un posicionamiento, el Frente señaló al Gobierno federal por el asesinato y afirmó que se trató de un crimen político.“Hoy están los resultados de los oídos sordos de Obrador, hoy acaban de asesinar a nuestro compañero y amigo, a nuestro ejemplo de lucha. Responsabilizamos al Gobierno federal de este asesinato.“Samir no tenía más enemigos que la gente vendida que ha estado históricamente apoyada por el Gobierno y la CFE en Amilcingo. Este fue un crimen político por la defensa de los derechos humanos”, indicaron.El Frente exigió a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso y demandó garantizar la protección a todos los miembros y pueblos que se oponen al proyecto eléctrico.El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el crimen y ofreció una investigación para esclarecer lo ocurrido.“Lamento mucho el asesinato de un dirigente opositor a la termoeléctrica, es un asesinato vil y cobarde. Vamos a tener más información para investigar y proceder para que se esclarezca este crimen reprobable, lamentable, y vamos a dar a conocer una postura el día de hoy que tengamos más elementos”, dijo.El tabasqueño no descartó que este asesinato podría tener como móvil afectar la consulta ciudadana que se llevará a cabo este fin de semana sobre la operación de la planta.“La consulta la tenemos que continuar porque es un proceso que ya se acordó, ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos también con qué intención se cometió este horrendo crimen, a lo mejor, entre las posibilidades, era afectar la realización de la consulta”, advirtió.En tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de los pueblos originarios de la zona que resultaría afectada por la termoeléctrica de Huexca, para que el Gobierno de López Obrador reconsidere la realización de la consulta.Y, luego de condenar el asesinato del opositor a la termoeléctrica, Samir Flores, exigió que se brinde protección a los compañeros del activista.