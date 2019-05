Encienden Yeah Yeah Yeahs y Tame Impala el Corona Capital

Aunque fueron muchas las bandas de renombre en la escena musical internacional que presentó el Corona Capital 2019, fueron Yeah Yeah Yeahs, Tame Impala, Phoenix y The Chemical Brothers las agrupaciones que más prendieron a los más de 50 mil asistentes.El concierto se desarrolló en tres escenarios: Corona Stage, Kia Stage y Levi's Tent, de tal forma que el público se trasladó de uno a otro para ver a sus agrupaciones favoritas, en perfecto orden gracias a la logística y horarios que permitían al espectador aprovechar las diferentes bandas y DJs.El evento cerró con broche de oro con la banda de rock francesa Phoenix; The Chemical Brothers, banda inglesa electrónica; Tame Impala, originarios de Perth, Australia, y conocidos como uno de los actores más representativos de pop rock psicodélico a nivel mundial.Así como la participación de Yeah Yeah Yeahs, de Nueva York; mientras que en el escenario Levi´s Tent, los DJs hicieron excelente recorrido con GG Magree, ClassixxDJ Set, Holy Ghost, Goldroom, Jax Jones, Chromeo y Dillon Francis.Corona Capital Guadalajara 2019 además de reunir a más de 50 mil personas que bailaban y coreaban al unísono en los diferentes escenarios, registró orden total por parte del público que lucía emocionado con la velada musical.Desde temprana hora empezaron a llegar los invitados a esta gran fiesta de la música y en perfecta armonía la gente transitó por los imponentes escenarios colocados en diferentes puntos de la Explanada del Estadio Akron.La adrenalina y la euforia no paró durante más de 10 horas, pero el tono sí fue en aumento porque los grupos con mayor número de seguidores fueron los últimos en subirse al escenario provocando gritos estruendosos y aplausos, dejando al final de la velada un gran sabor de boca.Los grupos que presentó esta edición fueron: Tame Impala, The Chemical Brothers, Phoenix, Yeah Yeah Years, Dillon Francis, Goo Goo Dolls, Chromeo, Christine & Thequeens, OMD, White Lies, RHYE, Jax Jones, Honne, Kimbra, Goldroom, Classixx - DJ set, The Joy Formidable, Holy Ghost!, OfMontreal, Boy Pablo, Tops y GG Magree.