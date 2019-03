Encierran a perrito tras rejas para cuidar su pizzería

No hay ser más noble sobre la faz de la tierra que los perritos, ellos están dispuestos incluso a dar la vida por quien aman. Lamentablemente, al no tener voz, muchos sufren crueles injusticias. Desde abandonos hasta golpizas, inclusive muchos son explotados.Recientemente se viralizó en redes una fotografía que le partió el corazón a más de uno. El protagonista es un perrito encerrado tras las rejas de una pizzería ubicada en Francisco Bolognesi en Santa Anita, Perú.El can es utilizado para cuidar el negocio, como si fuese una alarma en lugar de un ser vivo que siente.Shery Muñoz, una joven amante de los animales fue la encargada de compartir la publicación en su perfil de Facebook.Los dueños del negocio que de día funciona como “Pizzeria Raúl” aún no han emitido algún comunicado, pero se espera que lo hagan en los próximos días.Probablemente a estas personas no les quedarán muchas ganas de volver a dejar a su mascota encerrada de esta manera, tras las 2 mil reacciones que generó y las casi 15 mil veces que fue compartida la publicación.