Encinas debe revelar por qué trasladó irregularmente a 3 reos por caso Ayotzinapa

El @INAImexico obliga al subsecretario y encargado de la Comisión del Caso Ayotzinapa, @A_Encinas_R, a entregar a #PorLaMañana, en no más de 10 días hábiles, información sobre sus visitas a penales para entrevistar a quienes participaron en la desaparición de los 43 normalistas. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 16, 2020

“Lo que nos llamó la atención, no solo fue el hecho de que Alejandro Encinas se hubiera presentado en esa cárcel, sino que el preso (los presos) no estaba en esa cárcel, era un preso que estaba en una cárcel de Guerrero y se lo prestaron a Encinas, lo sacaron de la cárcel para que lo entrevistara en la cárcel de Morelos”, dijo el periodista Ciro Gómez Leyva.

“Hay 3 compañeros presos que participaron directamente en la desaparición de los 43 alumnos desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa, ellos saben exactamente donde se encuentran los cuerpos de los muchachos y un autobús donde fueron trasladados.



“Ellos tienen muchísima información, que ya aportamos al licenciado Alejandro Encinas, al antropólogo Abel Barrera, y a Vidulfo González Sierra, en mesas de trabajo. Ellos mismos nos trasladaron al penal federal femenil que se encuentra en Cuernavaca, Morelos; en tres ocasiones diferentes ya fuimos trasladados”, detalló a “Por la mañana” Eliseo Villar hace casi un año.

“La información oficial que yo tengo es que no hay ninguna autorización de orden de traslado; sin embargo, yo tendía que sugerir que se acercaran a las autoridades de la Secretaría de Gobernación para que puedan proveer información”.

Esta solicitud de transparencia de #PorLaMañana está relacionada con el traslado de 2 reos de la cárcel estatal de Chilpancingo a un penal federal en Morelos para interrogarlos. La @SEGOB_mx reservó la información por 5 años, pero ahora el INAI ordena que revele los datos. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 16, 2020

