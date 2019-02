Encontraremos aliens antes de 2036 afirma científico de SETI

Los aliens han sido un tema fascinante para la comunidad científica, sin embargo, hasta el momento no ha habido señal de vida extraterrestre comprobada.Pues para Seth Shostak, astrónomo del proyecto SETI (búsqueda de inteligencia extraterrestre), los humanos encontraremos pruebas de los aliens durante los siguientes 20 años.Shostak dijo al blog de la organización de conferencias TED, que está seguro que para el 2036 lograremos contactar a los extraterrestres por una simple razón: los avances tecnológicos.A diferencia de lo que Frank Drake, fundador de SETI, hizo en 1960 durante el primer experimento "ahora tenemos receptores que pueden captar muchas señales de radio al mismo tiempo. Frank Drake tenía un receptor que sólo escuchaba un canal a la vez, similar a la televisión. No sabemos dónde esté la señal de ET, así que necesitamos escuchar muchísimas frecuencias al mismo tiempo, muchos canales".El astrónomo explicó que ahora hay receptores de señal que pueden escuchar 72 millones de canales al mismo tiempo y que ya no es como "buscar una aguja en un pajar".Otro punto que ha cambiado es la astronomía. Shostik señaló que durante el inicio de SETI, nadie sabía si existían otros planetas alrededor de las demás estrellas. "Hemos encontrado muchos planetas y descubrimos que la mayoría de las estrellas tienen planetas"."Los avances en la ciencia y tecnología hacen que crea que en 20 años podremos encontrar algo (vida extraterrestre)", resaltó.