Encontraron a Karla sin ayuda de fiscalía

Los familiares de la joven Karla Dariela Escobedo Domínguez que fue localizada en Monterrey, Nuevo León, se abalanzaron contra la Fiscalía General del Estado porque se adjudicaron la localización de la menor, cuando fueron los mismos familiares, con sus propios recursos, quienes hallaron a la joven.La abuela de la joven Karla Dariela, la señora Juanita Jaramillo, aseguró estar decepcionada de las autoridades locales ya que nunca hicieron algo formal para encontrar a la menor y por el contrario siempre los trajeron vueltas y vueltas a las oficinas sin un avance del caso.“No es cierto eso que pusieron en su comunicado, ya que en ningún momento nos prestaron el apoyo. Nosotros fuimos quienes encontramos a la menor y solicitamos el apoyo de la Policía de Guadalupe, Nuevo León, para que los detuvieran. Después nos quedamos esperando su apoyo que dizque iban a enviar a Nuevo León, pero nunca llegó”, aseguró la señora Juanita Jaramillo.A pesar de que la Fiscalía se había comprometido a apoyar a la familia de la señora Juanita, no hicieron lo propio e incluso cuando recuperaron a la menor y la trajeron a su casa fueron amenazados con ser “detenidos” si no presentaban a la menor a la Fiscalía.“Nos dijo la agente del Ministerio Público que lleváramos a la menor a las oficinas para que declarara y si no lo hacíamos mandarían por nosotros. ¿Por qué nunca hicieron eso con la familia del hombre que se la llevó?”, cuestionó la señora Juanita.La joven Karla Dariela ya se encuentra en casa y con su familia gracias a una investigación que hizo la misma familia para poder ubicar a la menor en Guadalupe, Nuevo León, en donde tenía casi los dos meses que estuvo desaparecida.