Encontré el Archivo General de la Nación hecho un caos: director

El director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruíz Abreu, relató que cuando llegó a su cargo en diciembre pasado, encontró la organización del archivo hecha un "caos"."Me encontré hecho un caos esto, la organización, la descripción , el acceso al público, como historiador me quita el sueño todo eso", dijo a MILENIO en entrevista.Lamentó que del total de los archivos en resguardo, tan sólo 25 por ciento esté descrito, "así como eso hay muchas deficiencias, muchos problemas, necesitamos tener un proyecto de digitalización (...) Igual para describir, hacer catálogos, etcétera", abundó al respecto.Y explicó que durante su gestión tratará de "romper con esa barrera del 25 por ciento". Además de facilitar el acceso a los archivos a quien lo desee con una nueva política de citas que es más flexible.Aseguró que en esta última semana tras el anuncio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de abrir los archivos del Cisen al público, ha habido un "tsunami" de investigadores que han llegado al antiguo Palacio de Lecumberri en busca de un archivo. En una semana ha habido el mismo número de peticiones de documentos que las peticiones que hay en seis meses, explicó."Ahorita el boom que tenemos, es que todo mundo, quiere saber si hay un expediente propio y es lógico, si tú un día participaste en una manifestación en el Zócalo o participaste en un mitin, lo más seguro es que por ahí aparezca tu nombre", dijo el historiador.Tras el decreto presidencial, el titular del AGN, explicó que necesitarán, por lo menos, el apoyo de 20 personas que tendrán que ser capacitadas para completar la labor de organización y descripción de los archivos de inteligencia del Estado mexicano que están siendo desclasificados."La apertura, a través de este acuerdo firmado por el presidente, yo creo es un afán de... es una voluntad política, de entender que queremos una mayor democracia, poniendo al servicio de los ciudadanos, lo que estaba casi, casi, prohibido", sostuvo Ruíz Abreu durante la entrevista realizada en sus oficinas.Por último el titular del Archivo General de la Nación, consideró que tener abiertos los expedientes al público, es una manera de decirle a la sociedad, "miren, no hay porque tenerlos encerrados ... Yo creo que estos archivos no deberían de existir, partiendo de eso, es antidemocrático toda la persecución que se hizo de muchísima gente", finalizó.