Encontronazo los manda a la cárcel

Un fuerte accidente se registró la tarde de ayer en el que dos personas fueron detenidas yquedaron a disposición del Ministerio Público debido a la discusión por no querer aceptar la responsabilidad de los daños materiales.Los hechos se registraron cerca de las 16:00 horas, cuando un taxista bajaba pasaje en la calle Salvador González Lobo y al querer incorporarse a la vialidad no se percató de que un automóvil Chevrolet Malibú transitaba por el lugar, por lo que acabó quitándole el derecho de paso.Los dos automóviles circulaban de oriente a poniente, siendo el conductor del taxi con placas 8438CUD quien no tuvo precaución al incorporarse a la vialidad, pues el otro conductor llevaba el paso libre al salir del bulevar Jesús Valdés Sánchez.En cuanto a los daños, solamente fueron materiales, y los implicados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, quienes les brindaron atención prehospitalaria pero no requirieron traslado a un nosocomio.Trascendió que el conductor del Malibú era empleado del Municipio, de quien no se reveló sus generales y se encontraba en completo estado de ebriedad, reclamó al taxista creando una discusión que los llevó a quedar a disposición de la autoridad.