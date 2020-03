Encuentra a suegro colgado de techo

Escuchar Nota

Allende, Coah.- Un hombre de 43 años de edad fue encontrado muerto colgado del techo de su recámara alrededor de la una de la tarde de este martes en la colonia Ampliación Ignacio Allende, según informaron las autoridades policiacas.



A reserva de los resultados periciales y forenses de la Fiscalía General del Estado, al parecer la persona que en vida respondía al nombre de Valentín Laborico Vásquez, de 43 años, decidió suicidarse.



Fue su nuera María Crisol Briones, de 31 años, quien encontró a su suegro sin vida, con el cuello atado a una soga, pendiendo del techo de su dormitorio.



Dio aviso a las autoridades y al acudir paramédicos de Protección Civil lo encontraron sin señales de vida en el interior del domicilio ubicado en la calle Zaragoza No. 84 en la colonia Ampliación Ignacio Allende.



Al parecer dejó un recado póstumo pero se desconoce su contenido el cual quedó en posesión de los investigadores para aclarar los motivos que lo indujeron a tomar la fatal decisión.



A decir de la señora Crisol Briones, horas antes le había marcado a su celular y al ver que no respondía acudió a buscarlo y al ingresar a su domicilio lo encontró colgado.



Se desconocen las causas que orillaron a Valentín Laborico a poner fin a su vida, pero mucho dependerá de las indagatorias, ya que no presenta huellas de violencia en su cuerpo y en el interior de su casa en donde vivía solo, todo se encontraba en orden.



De los hechos tomaron conocimiento las autoridades policiacas locales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal.





Víctima



Valentín Laborico Váquez