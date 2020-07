Encuentra cabeza de lagarto en su plato de comida vegetariana

Escuchar Nota

“Fue algo traumático, mi hija todavía no puede comer adecuadamente después de esto. No se trata de ser vegano, nadie quiere encontrar algo así en su comida, independientemente de que coman carne o no. Pero no comer animales hizo que fuera aún más repugnante para mi hija.

“No he recibido ni una llamada de cortesía de Lidl para disculparse. He tenido que perseguirlos constantemente durante las últimas seis semanas, y todo lo que me han dicho es que su equipo de quejas aún lo está investigando. Creo que esto debería tener prioridad sobre alguien que se ha quejado de una lata mala de frijoles horneados o algo así”, explica la afectada.

Polly Wheaton, de 47 años, fue al supermercado a comprar los ingredientes para cocinar una boloñesa vegana para sus gemelas, Isabelle y Megan, de 20 años.Todo parecía ir bien, la receta salió estupenda y estaba todo muy rico, peroLa familia, originaria de Essex en el Reino Unido, cree que el. La tienda donde lo compró,, ha pedido disculpas en un comunicado y ha puesto en marcha “una investigación exhaustiva”.A pesar de todo, la mujer afirma que no volverá a comprar más en esa cadena de tiendas.Siento que este producto debería haber sido retirado del mercado.”, dijo la mujer según refleja The Mirror La madre también destacó la pobre respuesta del gigante alimenticio alemán, Lidl, que no se disculpó de inmediato.Por estos motivos, dice que no volverá a comprar más ahí.Un portavoz del supermercado alemán contestó a la afectada clienta:No es agradable encontrar algo así en la comida