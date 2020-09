Encuentra sin vida a su hija de 21 años en Saltillo, padecía depresión

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Una intensa movilización policiaca se registró en la colonia Valle Dorado, al confirmarse el suicidio de una jovencita de 21 años, quien en los últimos días había pasado por una depresión, situación que mantenía preocupados a sus padres.



El hallazgo ocurrió a las 21:00 horas en la calle Platón, cuando la mamá de Miriam Samantha Ruiz Ramírez notó que su hija no había salido de su cuarto en toda la tarde, por lo que decidió ir a buscarla, tocando la puerta, pero nunca respondió.



Desesperada, pues la muchacha ya tenía antecedentes de intento de suicidio y estaba en tratamiento, la mujer ingresó a la fuerza y encontró a su hija inconsciente, por lo que de inmediato pidió auxilio al 911 buscando salvarle la vida. Se trasladaron al sitio paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron el deceso.



Debido a la crisis nerviosa que presentó la mamá, los socorristas le brindaron atención para tranquilizarla, ya que no asimilaba la noticia.



De acuerdo con las investigaciones, la veinteañera había presentado algunos síntomas de depresión, pues en los últimos días no comía, se encerraba en su habitación y no hablaba con sus padres, quienes desconocen cuál era el motivo que la mantenía en un mal estado emocional.



El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.