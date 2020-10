Encuentran a joven sin vida en el penal de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un interno fue localizado sin vida en el Cereso varonil, luego de improvisar una soga con pedazos de una sábana para ahorcarse en la regadera de su celda, la madrugada de ayer. Sus compañeros se percataron de lo ocurrido y dieron aviso a las autoridades penitenciarias, pero no pudieron hacer nada por el recluso.



El fallecido fue identificado como Jorge Alan Ibáñez Chávez, de 24 años, quien era procesado por los delitos de robo agravado y robo de autopartes, bajo la medida cautelar de prisión preventiva.



El pasado miércoles un juez de primera instancia en materia penal emitió una orden de aprehensión en contra del fallecido, misma que fue cumplimentada la tarde del mismo día bajo la causa penal 953/2020.



El pasado 13 de septiembre, según sus familiares, el interno también intentó quitarse la vida cortándose la venas con un objeto punzocortante, sin embargo, no lo logró y fue canalizado para que recibiera ayuda sicológica.



Fuentes ministeriales comentaron que Jorge Alan tenía su domicilio en la colonia El Cura, en Ramos Arizpe, donde era conocido como el terror del barrio.



Según las autoridades fue cerca de las 3:00 horas de ayer cuando reos encontraron sin vida a su compañero de celda, y comenzaron a gritar por ayuda.



Juan Pedro, encargado de seguridad y custodia, escuchó ruido en el Centro de Observación y Clasificación, por lo que acudió a revisar y fue informado de que uno de los internos se había suicidado.



De inmediato el encargado abrió la celda y corroboró que un joven pendía de la improvisada cuerda, por lo que pidió el apoyo a la enfermería del reclusorio, mientras se encargaba de bajar el cuerpo y recostarlo en el suelo.



Lamentablemente, los enfermeros confirmaron que Jorge Alan ya no contaba con signos vitales desde dos horas antes, por lo que notificaron los hechos a personal de la Fiscalía General del Estado.