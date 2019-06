Encuentran a niño secuestrado en CDMX

La angustia que vivieron los padres de Marlon Noé, de 14 años de edad, terminaron en los primeros minutos de este jueves, ya que su hijo fue liberado después de haber sido privado de su libertad durante la tarde del pasado martes 25 de junio.La víctima relató que el secuestro se había registrado en la colonia San Sebastián Tecoloxtitla, en Iztapalapa donde posteriormente ya cautivo, sufrió vejaciones debido a que no quería proporcionar datos de su familia.Sin embargo, después de haber sido golpeado en el rostro y pies, finalmente accedió a dar los números telefónicos tanto de su casa como el de su padre.Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, halló al menor en la esquina de la Calzada Ignacio Zaragoza y la Calle 77, en la colonia Puebla, perteneciente a la alcaldía de Venustiano Carranza, donde los uniformados dieron aviso a sus familiares, no sin antes ser valorado por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencias (CDMX), cuyo personal indicó que no ameritaba ser trasladado a un hospital.La Procuraduría General de Justicia (PGJ), investigará las causas por las cuáles los captores que, a decir del menor eran tres, no solicitaron alguna cantidad de dinero en efectivo u otro valor.Todo quedó en un susto, pero la incógnita queda en el aire del por qué secuestraron al menor durante más de 24 horas sin pedir nada a cambio donde al ser liberado fue arrojado desde un auto.Por lo pronto, Marlon Noé y su familia fueron ingresados a la Fiscalía Antisecuestros donde su papá inició la carpeta de investigación correspondiente.