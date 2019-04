Asesinan a jovencita en la San Ramón

El cuerpo de una mujer fue localizado en unos campos deportivos de la colonia San Ramón, la mañana de ayer. La víctima, quien no ha sido identificada, se encontraba maniatada, vendada y presentaba un balazo en la cabeza.Transeúntes hicieron el hallazgo a las 7:40 horas en el campo deportivo Potros, ubicado en la calle 24 de Febrero, entre Escuela y 18 de Mayo de dicho sector, e hicieron el reporte al Sistema de Emergencias 911.Paramédicos de la Cruz Roja se aproximaron para constatar el deceso de la joven, de aproximadamente 18 años, quien vestía short cafés, blusa azul y calcetines negros con gris.Agentes de la Fiscalía General del Estado que llegaron para tomar conocimiento confirmaron que el cadáver presentaba huellas de violencia, además de que se encontraba maniatado y tenía una venda en los ojos.Personal de Servicios Periciales agregó que la jovencita presentaba una herida craneal producida por un proyectil de arma de fuego.Vecinos indicaron al respecto que alrededor de las 5:00 horas habían escuchado al menos una detonación por arma de fuego.También comentaron que no conocían a la joven, de estatura baja, pelo negro rizado y con perforaciones de piercings en labios y nariz.Luego de recabar indicios en el lugar, los agentes ordenaron el traslado del cadáver al Semefo, donde le practicaría la necropsia de ley. También esperaban que acudieran los deudos a identificarla, ya que al momento de su hallazgo no portaba documentos que permitieran hacerlo.