Encuentran cientos de animales muertos en Texas

Voluntarios han encontrado recientemente cientos de animales muertos en el extremo este de la isla de Galveston, Texas, según el Daily News del condado.Los voluntarios vigilan la vida silvestre de la isla y señalan que han encontrado cientos de peces muertos, así como algunas aves, tortugas y delfines.También han informado sobre 50 pelícanos muertos en un día, indicó Theresa Morris, coordinadora del programa de Gulf de la Red de Restauración de la Isla Turtle.Los voluntarios y el personal de la red de restauración no están seguros de lo que está causando las muertes. El departamento de estado envió a biólogos este miércoles para tomar muestras de agua.Los equipos de la Junta de Fideicomisarios de Galveston Park encontraron una gran cantidad de bagres y tortugas marinas muertas alrededor de East Beach, indicó la portavoz Jaree Fortin.La junta del parque limpia y mantiene las playas de la isla, pero el personal no ha notado una diferencia en el número de animales muertos.“Aparte del bagre muerto esta mañana, el personal no ha reportado ninguna ocurrencia inusual de ninguna fauna muerta”, dijo Fortin.La red de restauración tiene que esperar a que continúen las investigaciones antes de conocer la causa de las muertes de animales, pero Morris está preocupada por los posibles efectos ambientales del incendio del mes pasado en los tanques de Intercontinental Terminals Co. en Deer Park.Es difícil medir los efectos de los químicos de mayor duración del incendio de Deer Park debido a que hay poca información sobre la cantidad que ya existía en el área, explicó Sarah Gossett, gerente de calidad del agua de la Fundación Galveston Bay.