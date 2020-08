Encuentran cuerpo de desconocido en el ataúd de su papá

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Familiares de un fallecido en la ciudad de Houston (Texas, EE.UU.) encontraron durante el funeral el cadáver de una persona desconocida dentro del ataúd, informan medios locales. Susana Montelongo, hija del finado, contó que el féretro llegó con retraso a la ceremonia, pero no se dieron cuenta de lo ocurrido hasta que lo abrieron. "Me dirigí al ataúd para decirle 'te quiero' antes de que vinieran los demás, pero toqué a otra persona vestida con la ropa de mi padre", relató otra de sus hijas, Maria Vasquez.



Las fotos realizadas por los familiares muestran el cuerpo del desconocido vestido con la camiseta de la selección de México de fútbol de Natividad Torres Cordova, quien falleció a causa de un cáncer de páncreas.



Dos horas más tarde, el cuerpo de Natividad Torres llegó finalmente al lugar, pero, según sus parientes, no estaba preparado para el servicio.



El director de la funeraria pidió disculpas por lo ocurrido y reembolsó los gastos de la organización del funeral, pero la familia planea demandar a la empresa una vez que encuentre a un abogado.



Con información de RT.