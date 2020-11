Encuentran cuerpo de un hombre con signos de violencia en Escobedo

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- El cadáver de un hombre degollado fue localizado ayer en un terreno baldío, en Escobedo.



El hallazgo se reportó alrededor de las 14:40 horas en un predio ubicado entre las calles San Juan Capistrano, San Martín de Porres y San Francisco Solano, en la Colonia Praderas de San Francisco segundo sector.



La Policía municipal recibió una llamada telefónica para reportarles el cuerpo tirado en el baldío, dijo una fuente.



Los uniformados realizaron un recorrido hasta ubicar un camino de terracería en el baldío, por donde encontraron el cadáver.



La víctima se encontraba en un terreno que, aunque está bardeado, no tienen portón.



Ahí encontraron el cuerpo de un hombre, quien no pudo ser identificado en el lugar.



La víctima tenía unos 30 años y era de complexión regular, tez morena y cabello corto oscuro.



El informante mencionó que el hombre vestía una camisa oscura, pantalones deportivos de color gris con negro y tenis oscuros.



De acuerdo con la fuente policiaca, a simple vista los policías detectaron que el hombre presentaba una herida de arma blanca en el cuello.



En la zona encontraron otros puntos con manchas de sangre, agregó el informante.



La zona fue acordonada y se reportó el hallazgo a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).



Detectives de Homicidios de la AEI iniciaron la investigación, mientras que los peritos de la Fiscalía General de Justicia inspeccionaban el lugar en busca de evidencias.



La fuente dijo que los peritos encontraron en el lugar un encendedor, pero no se localizó el arma homicida.



Al sitio llegaron familiares de una persona desaparecida, a quien identificaron solamente como José.



Sin embargo, no les permitieron observar el cuerpo y les pidieron que se presentaran ante un agente del Ministerio Público para ver si podían reconocer el cadáver.



Alrededor de las 20:00 horas trasladaron el cuerpo al anfiteatro del Hospital Universitario, en espera de que se realice la identificación oficial y la autopsia que confirme la causa de la muerte.