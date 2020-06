Encuentran decenas de placas vehiculares extraviadas tras intensa granizada

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Decenas de placas de automóviles fueron encontradas tiradas en las calles de distintas alcaldías de la Ciudad de México, después de la fuerte lluvia y granizo que cayó el pasado lunes, provocando encharcamientos considerables.



Juan Tolentino limpia parabrisas en la esquina de las calles Moyobamba y Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero, él, junto con dos compañeros, fueron quienes recolectaron 10 placas que estaban tiradas en calles cercanas.



Juan Tolentino, limpiador de parabrisas, dijo: “Yo llegué aquí, lo encontré tirado por ahí y yo lo levanté”.



Las levantaron y las amarraron con un mecate, para después colgarlas de un árbol, a la vista de los vehículos que transitan.



La señora Silvia fue testigo de lo que pasó.



Silvia García, trabajadora en taller de autos, agregó: “Llovió espantosamente, había olas aquí, muchos coches parados y en la mañana estaban estos niños buscando entre todas las hierbas en la mañana yo los vi que andaban juntando las placas y decía bueno, de donde sacaron tantas placas y entonces ya empezaron a colgarlas y es que dice es que todas las hemos encontrado aquí y pues las vamos a colgar para que pasen las personas y las reconozcan ¿no?”.



Vecinos tomaron fotos del árbol con las placas y las difundieron en redes sociales.



Fue así como algunos conductores, dieron con el paradero de su placa perdida.



Juan Tolentino recibió una pequeña recompensa por parte de éste conductor.



“Tengo 160 pesos… Lo que guste (le entrega el dinero)… No traigo más, si no te daría más porque sé que es más caro hacer todo esto, pero se los agradezco mucho”, comentó el dueño de placa perdida.



En caso de haber extraviado alguna de sus placas del auto deberá reportarla.



Alejandra Tapia, directora de Control Vehicular, Licencias y Permisos de Particulares de la Secretaría de Movilidad, dijo: “La ciudadanía tiene que acudir primero al MP más cercano o incluso reportar el extravío de sus placas en línea, se les da un acta especial y con esta acta pueden ir a pagar su línea de captura para la baja de sus placas y posteriormente pagar también una alta, no existe la figura de reposición de placas, las placas se tienen que dar de baja y se les dan unas nuevas con el pago de la alta / estas líneas de captura son válidas todo el año fiscal, es decir, de aquí a diciembre pueden realizar el trámite en cualquier momento”.



El trámite de baja tiene un costo de 449 pesos con 50 centavos y el trámite de alta cuesta 741 pesos con 50 centavos.



En caso de no portar una copia del acta especial y la línea de captura emitida y pagada en la Secretaría de Finanzas, el vehículo no podrá circular.



Con información de Noticieros Televisa.