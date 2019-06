Encuentran en fosa a exmunicipal desaparecida

El cuerpo encontrado en una fosa en el patio de una vivienda el pasado 18 de mayo es el de la expolicía municipal Jaqueline González Mercado, quien desapareció el 10 de mayo. Los resultados científicos realizados por un perito externo contratado por su familia confirmaron la identidad la tarde de este viernes.La información fue dada a conocer por Margarita Mercado, madre de la víctima. “Me siento muy triste, ya mis esperanzas terminaron. Tenía la esperanza de que no fuera ella, pero ya lo que quiero es darle cristiana sepultura, recuperar el cuerpo que ya estuvo ahí mucho tiempo, pero si estuvo ahí mucho tiempo es porque había muchas dudas y necesitábamos asegurarnos de que realmente fuera ella”.Jaqueline, de 23 años de edad, desapareció la tarde del 10 de mayo. Se encontraba en su vivienda ubicada en la colonia 16 de Septiembre y salió por un instante. Cuando su madre se percató de que no estaba le marcó a su teléfono celular y escuchó una voz masculina que dijo “súbanla”, según indicó.El 18 de mayo las autoridades localizaron un cuerpo enterrado en el patio de una vivienda en la colonia Luis Echeverría y dieron a conocer que tenía 22 coincidencias con el perfil de identidad de la mujer que contaba con reporte de desaparición; sin embargo, debido a que a la familia no se le permitió observar de manera directa el cuerpo y a que existían algunos datos que consideraban que no correspondían, la familia contrató un perito externo con el apoyo económico del resto de sus familiares y con la autorización del fiscal de Distrito Jorge Nava López.Estos exámenes son adicionales a los que fueron solicitados a la Fiscalía General del Estado.Una vez que el cuerpo de Jaqueline fue identificado, su madre dijo que exigirá que se realice una investigación justa para dar con quienes le quitaron la vida.Indicó que pedirá que el caso sea investigado como feminicidio de género, ya que Jaqueline llevaba un proceso penal por violencia familiar en contra de su esposo. La denuncia fue interpuesta en 2017.La sentencia en contra de Julio Alejandro Raygoza Miranda fue girada el 13 de mayo, cuando Jaqueline ya se encontraba desaparecida.