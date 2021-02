Encuentran en TikTok a joven que canta idéntico a Carlos Rivera

Escuchar Nota

quien participó eny resultó ganador de la tercera generación, tiene un tono de voz muy particular que enamora a una gran cantidad de fans, pues tan sólo en su cuenta de Instagram cuenta con más de 6 millones de seguidores.¿Nos creerías si te decimos que hay una persona que canta muy parecido, sino es que idéntico al compositor de 34 años? En redes sociales se comenzó a viralizar la identidad dequienes aseguran quedebido al gran parecido de su voz al interpretar.El joven es originario dey posee un rango vocal similar al del nacido en Huamantla, Tlaxcala. Actualmente, Adrian suma más de 300 mil reproducciones en TikTok, donde comparte"Te comiste a Carlos Rivera"; "Juraría que es él"; "Amo a Carlos Rivera y amé tu voz";cantas igualito a él, qué linda voz", se lee en algunos comentarios halagando al joven. Sin embargo, también hay quienes piensan que"Yo creo es un audio de Carlos y él sólo está moviendo la boca".La realidad es que en los últimos días, Cavazos ha compartido una serie de clips en suen los que demuestra que no es ningún estafador y es él quien canta. Te compartimos algunos de ellos para queo no a la de Carlos Rivera.