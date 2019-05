Encuentran moho y filtraciones en el auditorio de la Berrueto

El auditorio de la secundaria Berrueto es un desastre. Padres de familia y alumnos denuncian que el plafón instalado en el techo está deteriorado, con moho y carcomido, y las paredes exteriores muestran escurrimientos y desprendimientos, ante la falta de mantenimiento de sus instalaciones.Con el regreso a clases, luego de las vacaciones de Semana Santa, se dieron cuenta de que cada vez está en peor estado el auditorio y que a pesar de los llamados a la dirección, no se ha procedido a solucionar la falta de mantenimiento en esas instalaciones.Indican que durante las juntas de padres de familia han notado que los plafones del techo se encuentran en mal estado, pero sobre todo llenos de moho negro, debido al humedecimiento y las filtraciones de agua, lo cual está provocando que se acentúen las alergias que padecen alumnos.Además señalan la falta de algunos de estos plafones y la posibilidad de que continúen cayendo o que el mismo techo falso pueda precipitarse sobre el alumnado, incluso que algún cortocircuito del cableado provoque un incendio, dado lo flamable del material.También es notorio el escurrimiento de excremento de las aves, que se acentúa en el muro externo del auditorio, lo cual no solo da una mala imagen, sino que está causando corrosión y desprendimiento de material del muro.Como no han obtenido alguna respuesta favorable de las autoridades del plantel, ahora hacen un llamado a la Secretaría de Educación y al Gobierno del Estado, para que apoyen a la secundaria con recursos para dar mantenimiento preventivo y evitar algunos problemas futuros.