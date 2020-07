Encuentran muerto al alcalde de Seúl; había dejado una carta antes de desparecer

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Policía surcoreana ha confirmado que el alcalde de Seúl, Park Won-soon, reportado como desaparecido este jueves, ha sido hallado muerto, reseña la agencia Yonhap. Su cuerpo fue encontrado en el norte de la capital del país.



Pocas horas antes, medios chinos reportaron que las autoridades ya habían encontrado el cuerpo sin vida del funcionario. Sin embargo, Yonhap aseguró en aquel momento que la búsqueda continuaba e, incluso, se preveía ampliar el operativo con helicópteros que serían movilizados al amanecer si no lograban encontrarlo.



"Dejó unas palabras como testamento"



Se conoce el alcalde abandonó su residencia por la mañana, portaba un sombrero negro y una mochila. Poco después, fue visto en las inmediaciones del parque Waryong, ubicado en una zona montañosa del distrito de Jongno-gu.



La llamada de alerta fue realizada por la hija de Park alrededor de las 5 de la tarde (hora local) de esta jornada. "Salió de su casa hace cuatro o cinco horas después de dejar unas palabras como testamento, con su teléfono actualmente apagado", reza el reporte presentado a la Policía.



Asimismo, se plantea la posibilidad de que su desaparición esté relacionada con un supuesto caso de agresión sexual. Supuestamente, una exsecretaria que trabajó en su oficina presentó una denuncia en contra de Park y asistió a un interrogatorio policial el miércoles. No obstante, las autoridades no han confirmado esta información.



Park es conocido como un activista y defensor de los derechos humanos en Corea del Sur y cumplía su tercer mandato tras ser elegido por primera vez en 2011. Además, es miembro del Partido Democrático de Corea, liderado por el actual mandatario de la nación, Moon Jae-in, e incluso era considerado como un potencial candidato presidencial para las elecciones de 2022.



