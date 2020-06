Encuentran muerto al hermano del futbolista alemán Jonas Hector

Escuchar Nota

El ex delantero alemánen circunstancias aún no aclaradas, confirmó este lunes el Auersmacher, club de la Sexta División en el que jugó los últimos 12 años.El diario de Colonia Express informó de que Lucas HectorLa publicación recuerda que ambos hermanos estaban muy unidos y queLos dos militaron juntos durante años en ely Lucas, tras una lesión, dejó de jugar como defensa para desempeñarse como delantero.Medios locales indicaron que Jonas ha sido eximido de compromisos con su equipo, el Colonia, y que no quiso manifestarse sobre el suceso.