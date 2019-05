Encuentran sana y salva a Jessica Rubí

Luego de 11 días de haber sido reportada su desaparición, autoridades de la Fiscalía General del Estado informaron que la joven Jessica Rubí Peñaflor Alvarado ya se encuentra en su domicilio.Los propios familiares informaron que en próximas fechas la joven se presentará en las oficinas de la Fiscalía, ya que, aseguran, se encuentra algo intranquila y que desea dialogar con su familia.La joven saltillense salió de su casa el 7 de mayo y ya no regresó, y al no tener contacto con ella ni información de su paradero, los padres de la chica pusieron la denuncia sobre su desaparición en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, donde el caso fue canalizado a la Subfiscalía de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado.Para su búsqueda se implementaron operativos en cárceles municipales y estatales, hospitales, centrales de autobuses y el aeropuerto Plan de Guadalupe, sin embargo, los agentes no obtuvieron algún indicio sobre la ubicación de Jessica.En 2016, la chica también fue reportada como desaparecida por su entonces pareja sentimental, pero esto fue desmentido por sus familiares en aquella ocasión. (Con información de Luis Durón)