Encuentran sanos y salvos a menores desaparecidos

Los dos menores que fueron reportados como desaparecidos y cuya ausencia desató la activación de la Alerta Amber en el estado de Texas el sábado, fueron localizados en Ciudad Juárez sanos y salvos y se encuentran en custodia de su madre gracias a la intervención del FBI y la Oficina del Marshal, informó la Policía de El Paso.Aunque las autoridades no realizaron ningún arresto, se informó que Leonardo Ortega, de ocho años y Matías Carrillo, de dos años de edad, fueron entregados a su madre ayer.En un principio la Policía de El Paso dio a conocer que al parecer el padre de uno de los niños, quien presenta tendencias suicidas, los sustrajo de la custodia de la madre. Sin embargo, se dio a conocer que tras localizar a los menores, no se realizó ningún arresto.El principal sospechoso por el posible secuestro de los menores fue señalado como Justin Carrillo, de 26 años, y quien huyó en un vehículo Hyundai 2003 con placas de Texas KYR4562.Tras darse a conocer la ubicación de los menores y el retorno a la custodia de su madre, las autoridades cancelaron la Alerta Amber, sin embargo la investigación en este caso continúa, se informó.Las autoridades dijeron que Leonardo Ortega y Matías Carrillo, no sufrieron daños.La Policía dijo que los niños fueron sacados alrededor de las 5 de la mañana del sábado de una casa en la cuadra 5700 de Valley Lilac Lane.