Encuentran segundo cuerpo en casa sitiada de Sabinas

Autoridades estatales encontraron un segundo cuerpo sepultado en las propiedades que fueron sitiadas desde la mañana del viernes y que fueron usadas por miembros de la delincuencia organizada entre los años 2008-2012.El cuerpo encontrado en la segunda vivienda de la colonia López Huitrón se trata de un hombre que fue encontrado inhumado en el patio de una residencia que se localiza sobre la calle Privada Manzanares de la colonia López Huitrón.El cuerpo de esta segunda víctima fue trasladado a las instalaciones de funerales García en Sabinas en donde peritos de la Fiscalía Especializada de personas no localizadas comenzaron las primeras diligencias para establecer la edad, sexo, talla y causas de muerte de esta segunda víctima.Serán antropólogos forenses de la fiscalía general del estado quienes amplíen las investigaciones sobre este hallazgo para determinar la identificación de la persona así como las causas de su muerte.La fiscalía Especializada en personas no localizadas tiene una base de datos de las personas que han perdido a un ser querido desde esa época y cotejarán esos datos con los que obtengan de la investigación que realicen a los dos cuerpos o restos humanos encontrados hasta ahora.De momento las dos propiedades de la colonia López Huitrón se encuentran aseguradas por la Fiscalía general del estado. Se desconoce si continuarán realizando excavaciones en las viviendas o no, pues poco a poco es menos el personal que se encuentra en estos lugares.