Encuentran sin vida al crítico de cine Patrick Ollivier

Él reconocía sufrir depresión pic.twitter.com/C3RvzvIcde — Carlos Jiménez (@c4jimenez) 19 de mayo de 2019

El crítico de cine Patrick Ollivier fue encontrado sin vida en su casa ubicada en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.Ollivier tenía una soga alrededor del cuello, por lo que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga si se trató de un suicidio, informó Carlos Jiménez a través de su cuenta de Twitter.Precisamente eran las redes sociales, una vía a través de las que Patrick Ollivier reveló la depresión que sufría.El pasado 12 de mayo aceptó que libraba “una fuerte batalla contra la depresión, mis fantasmas y mis demonios”.Librar una guerra de mil batallas contra la depresión, mis fantasmas y mis demonios, mis carencias y ausencias, además de tener que usar una máscara de alegría vacía, me hicieron perder el control el viernes”.Luego de recibir muestras de afecto y ánimo, el crítico de cine, indicó el 13 de mayo a través de su cuenta oficial de Twitter:“Con profunda emoción y mucho sentimiento agradezco las innumerables muestras de afecto!!! Ya estoy mejor pero falta mucho por hacer... La depresión es real, cruel, muy solitaria, despiadada y cada cierto tiempo ataca de formas desalmadas. Llevo más de12 años peleando batallas que a veces me derrotan y me pierdo en la vorágine del abismo. Pero hoy salgo una vez más, con ánimo, Fe y mis esperanzas apuntando hacia el cielo y el horizonte...“Mil gracias, eternas gracias e infinitas gracias por sus palabras desde el Corazón”.