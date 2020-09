Encuentran sin vida al padre de Arleth Terán; se especula que murió solo

Escuchar Nota

Trasciende la información que la tarde de este Miércoles fue encontrado sin vida y en avanzado estado de putrefacción el señor Enrique Terán, papá de la actriz victorense #ArlethTerán en #CiudadVictoria #Tamaulipas #México pic.twitter.com/VdPfYB3hyj — Juan Carlos Alvarado (@juancarloz_alva) September 16, 2020

.-de acuerdo con diversas especulaciones, el cuerpo del hombre llevaba varios días en descomposición.Los reportes locales indican que vecinos del lugar, ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, avisaron a las autoridades sobre fétidos olores provenientes de una casa. Así fue como algunos policías acudieron al sitio para verificar qué pasaba.El domicilio donde fue encontrado muerto el padre de la actriz Arleth Terán se encuentra en la calle Jaumave de la colonia Liberal, entre Francisco Zarco y 10 de Octubre.Hasta ahí arribaron las autoridades y entraron a inspeccionar el sitio, donde hallaron a la víctima de 70 años en avanzado estado de descomposición.Algunos vecinos aseguraron queHasta el momento la intérprete no se ha manifestado al respecto sobre la muerte de su progenitor, por lo que no hay una versión oficial acerca de las causas del fallecimiento.También se sabe que el cadáver no presentaba huellas de violencia, aunque aún falta que se realice la autopsia de ley en el Servicio Médico Forense (Semefo).En 2017 el padre de la actriz