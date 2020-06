Encuentran una soga de ahorcado en garaje de Bubba Wallace, el único piloto afroamericano de NASCAR

Escuchar Nota

"Estamos enojados e indignados, y no podemos decir con la suficiente seriedad cuán en serio tomamos este acto atroz", dijo la serie en un comunicado. "Como hemos dicho inequívocamente, no hay lugar para el racismo en Nascar, y este acto solo fortalece nuestra determinación de hacer que el deporte sea abierto y acogedor para todos".



"Que Dios nos ayude", tuiteó el piloto de Nascar Michael McDowell después de que se hizo público la noticia. “El nivel de maldad que se necesita para hacer algo como esto es asqueroso. Esto es enfurecedor y desgarrador, todo al mismo tiempo ".

God help us. The level of evil it takes to do something like this is disgusting. This is enraging and heartbreaking all at the same time. pic.twitter.com/FovpeTwINu — Michael McDowell (@Mc_Driver) June 22, 2020

"No hay lugar para esta desagradable muestra de odio en nuestro estado", dijo Ivey. “Bubba Wallace es uno de nosotros; es nativo de Mobile y, en nombre de todos los alabamianos, pido disculpas a Bubba Wallace, así como a su familia y amigos por el daño que esto ha causado y lamento la marca que esto deja en nuestro estado ".

I am shocked and appalled to hear of yesterday’s vile act against @BubbaWallace in Talladega - there is no place for this disgusting display of hatred in our state. Full statement: https://t.co/wmwVCOFd4B pic.twitter.com/mcFXKUynRs — Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) June 22, 2020

You’re my brother and always will be. Don’t let the people who are lower than life to try and bring you down. They won’t scare you because you’re strong. I stand with you pal. Forever. https://t.co/fiIALd9XCE — Ryan Blaney (@Blaney) June 22, 2020

Ely el gobernador de Alabama condenó el acto contra el único conductor negro de Nascar., hace dos semanas,Los fanáticos descontentos con banderas confederadas pasaron por la entrada principal a la pista de carreras de Alabama antes de la carrera del domingo, mientras un avión voló sobre la pista con un cartel de la bandera que decía "Defund Nascar".. El organismo sancionador prometió hacer todo lo posible para encontrar quién era responsable y "eliminarlos del deporte". No ha ofrecido otros detalles.El sheriff del condado de Talladega, Jimmy Kilgore, dijo queque estaba manejando la investigación., que regresó a las carreras el mes pasado debido a la pandemia de coronavirus.La serie de autos stock, fundada en el sur hace más de 70 años, ha intentado distanciarse de la bandera durante años con el riesgo de alienar a un grupo central de su base de fanáticos. Continuó con la prohibición mientras la nación lidia con los disturbios sociales en gran medida vinculados a George Floyd, un hombre desarmado que murió bajo la custodia de la policía de Minneapolis.La gobernadora de Alabamapor el "acto vil" contra Wallace, un nativo de Alabama.mientras se preparaban para la carrera reprogramada el lunes por la tarde. El campeón retirado Jeff Gordon lo llamó un acto "cobarde" y Ryan Blaney, uno de los amigos más cercanos de Wallace, tuiteó:"Eres mi hermano y siempre lo serás". No dejes que las personas que son inferiores a la vida intenten derribarte ”.