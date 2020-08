Encuentran vivo en un bosque a un hombre que se creía que fue asesinado hace cinco años

Escuchar Nota

"Durante casi cinco años, la desaparición de Ricardas ha sido un completo misterio. Eso fue hasta que recibimos una información a finales de junio [de 2020] que nos llevó a localizarlo", explicó el inspector jefe de detectives de la Unidad de Delitos Mayores, Rob Hall.



La Policía de Cambridgeshire (Reino Unido) ha anunciado este lunespero nunca se encontró su cuerpo.Contrariamente a las suposiciones de las autoridades, el individuo permanecía con vida y fue ubicado en medio de un bosque de la localidad inglesa de Wisbech. Se trata de un ciudadano lituano identificado como Ricardas Puisys, que desapareció en 2015 a la edad de 35 años.La última vez que lo vieron en el trabajo fue el 26 de septiembre de ese año y desde entonces no había ningún rastro de él. En esa época, la Policía tenía informes sobre la posibilidad de que el hombre estaba siendo explotado y de que había cambiado de dirección varias veces.. De hecho, el hallazgo se produjo el 1 de julio pero no se hizo público hasta ahora "para protegerlo y establecer medidas de salvaguardia".Hall agregó que "luego de una búsqueda en un área boscosa en Harecroft Road, Ricardas finalmente fue encontrado viviendo en la maleza, muy bien escondido después de haberse ocultado deliberadamente y no haber hablado con nadie por algún tiempo".Finalmente, la Policía señaló que el hombre está recibiendo todo el apoyo necesario después de haber vivido en "circunstancias extremadamente difíciles" los últimos años y anunció el inicio de una investigación para determinar las causas que lo llevaron a desaparecer.