Encuentro feminista zapatista reúne en México 4 mil mujeres de todo el mundo

Más de 4 mil mujeres de todo el mundo se reunieron este viernes en las montañas del sureste mexicano en el segundo encuentro internacional de mujeres luchando organizado por el(EZLN).Al llamado Semillero "Huellas del Caminar de la Comandanta Ramona" del Caracol Tzots Choj (Torbellino en lengua maya) llegaron mujeres argentinas, españolas, alemanas, estadounidenses, venezolanas, peruanas, mexicanas e italianas.Con una organización impecable, más de 200 mujeres rebeldes y milicianas entraron al campo del Semillero “Huellas del Caminar de la Comandanta Ramona”, vestidas con el acostumbrado traje verde, pasamontañas, armadas con arcos y toletes.Como vocera de las zapatistas, la Comandanta Amada fue la responsable de dar la bienvenida a los diferentes colectivos de mujeres a quienes agradeció por la respuesta al llamado urgente ante la violencia contra las mujeres en el mundo.Denunció que este año no ha parado el número de mujeres que fueron violentadas desaparecidas y asesinadas. "Lo que sabemos es que se ha aumentado y nosotras cómo zapatistas miramos qué es muy grave por eso convocamos a este segundo encuentro con un solo tema la violencia contra las mujeres”, apuntó.La comandanta Amada señaló que este sistema no ha logrado llegar a lo medular para erradicar la violencia y que de no entender los derechos de la mujer continuarán con los abusos.Sostuvo que dicen qué hay mucho avance en las luchas feministas pero nos siguen asesinando, dicen que las mujeres tiene más voz pero nos siguen asesinando”.Serán tres días donde las feministas podrán expresar sus ideas, su dolor, sus experiencias y cómo han logrado superar derribar esa barreras que hacen que las mujeres se paralicenLas zapatistas afirman que de este encuentro debe de salir las estrategia para poner un alto a la violencia y evitar más muertes.Las zapatistas enviaron un saludo a todas las que no pudieron estar presentes y a las que han caído en desgracia por terceros.Durante las primeras horas de este encuentro los diferentes colectivo han manifestaron su alegría por compartir el espacio con las compañeras zapatistas han realizado cantos, bailes, trueques de objeto y compartido su sabiduría curativas. EFE