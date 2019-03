Endosan aumento de transporte a López Obrador

Con la intención de justificar el aumento tarifario, concesionarios de Saltillo comenzaron a colocar a sus unidades pegatinas con la frase “La tarifa se ajustó por AMLO no cumplió ¡La gasolina y el diésel están más caros que nunca!”.El endoso del aumento inició en el municipio de Torreón, donde también el pasado fin de semana subió el costo del transporte urbano, por lo que aquí se decidió replicar el mensaje de que el culpable, detrás de las alzas es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por años prometió bajar el costo de los combustibles al llegar a la Presidencia.Ismael Carreón, chofer de la Ruta 17, dijo desconocer los motivos por los que se colocaron las estampas, “eso lo pusieron los dueños de los camiones, a nosotros no nos explicaron nada, sólo que a partir de hoy hay que cobrar más”, dijo.Aunque alguno usuarios dijeron no estar conformes con que se le esté culpando al Presidente de México, pues como el caso de don Roberto, quien consideró que el transporte debió mantenerse al mismo precio pese al alza de combustibles.En el caso de doña Gloria, López Obrador debió cumplir con su añeja promesa de bajar los combustibles al llegar a la Presidencia, precisamente para evitar alzas en los transportes.“No voy a estar conforme con el aumento, eso nos afecta a muchos, y no se trata de buscar culpables, pero sí ha subido todo y los que terminamos pagando somos nosotros”, agregó.Los concesionarios ordenaron pegar estampas para culpar a AMLO del “cumbiazo”.