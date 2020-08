Enferma Charlyn y dice adiós a la Champion

Escuchar Nota

Madrid, España.- Charlyn Corral no podrá estar en el juego de Champions League que tendrá lugar el próximo viernes, ya que dio positivo a Covid-19.

La goleadora compartió a través de sus redes sociales la noticia, en la que dejó patente su tristeza, pues llevaba meses preparando este encuentro.



“Es una pena no poder estar en este partido de Cuartos de Final de Champions, es algo que me hacía mucha ilusión, algo por lo cual trabajé, pero por ahora se que lo más importante es recuperar la salud y en mi siguiente prueba salir negativa para integrarme con mis compañeras”, explicó a través de un video.



“No tengo duda de qué van a hacer un gran partido y desde casa voy a estar apoyándolas, también aprovecho para enviar mucha fuerza y mucho ánimo a todas las personas que se encuentran batallando con este virus tan desagradable, deseo que pronto se recuperen y lo puedan superar”.



Hace unos días se le practicó la prueba de PCR donde salió positiva y asintomática, por lo cual fue aislada y se mantuvo en reposo en casa.



Debido a ello el Atlético enfrentará muy mermado al Barcelona en los Cuartos de Final de la Champions ya que a Bilbao viajaron con 17 jugadoras, las 14 disponibles del primer equipo y 3 del filial que están inscritas para la competencia.