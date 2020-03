‘Enferma más el miedo de padecer influenza’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los casos de influenza rebasaron la temporada invernal 2019-2020, pues en plena entrada de la primavera suman 357 en el estado que continúan en recuperación, aunque 9 coahuilenses ya murieron.



Esta situación ha alarmado a quienes fueron diagnosticados con influenza o alguna otra enfermedad respiratoria, pues en periodo de contingencia sanitaria y propagación de coronavirus, la incertidumbre es aún más fuerte durante la espera de los resultados.



“Me apliqué la vacuna como siempre, no sé por qué me enfermé, me dijeron que podría ser cualquiera de las dos por los síntomas que comparten ambos padecimientos y el dolor del pecho sí era bastante fuerte, al final me dieron tratamiento para influenza”, comentó una servidora pública quien prefirió omitir sus generales.



“Te enferma más el miedo al padecer influenza en tiempos de Covid-19, porque para ese no hay cura y si de por sí la influenza es bastante pesado para el cuerpo, no me imagino un virus que ya causó una cuarentena nacional”, agregó.