Enfermedades afectan a migrantes centroamericanos

Los integrantes de la caravana migrante varada en el municipio de Arriaga, sufren padecimientos de las vías respiratorias, por lo que solicitan medicamentos.La mayoría de los indocumentados tampoco cuentan con los recursos económicos sufrientes, lo poco que les queda, es un billete de una o 5 lempiras, es decir 50 centavos a dos pesos mexicanos.Los centroamericanos, se alimenta de galletas y refrescos, tal es el caso de Yoselín, quien busca acceder al beneficio que el gobierno mexicano les ha ofrecido, es decir recibir la tarjeta de visitante regional, sin embargo, acusa que tras la redada perdió toda su documentación; “el grupo beta, recogió sus pertenencias y ya no se las regresó”.En la zona no hay presencia de elementos de Migración, tampoco de la Policía Federal, se mantienen alejados, pero mantienen una presencia importante.En tanto, los migrantes, poco a poco se van reagrupando, los rezagados caminan sobre las vías del tren y de esa manera arriban a Arriaga. La bestia, no da señales de salir hacia el centro del país.