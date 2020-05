Enfermera con covid es esposa de empleado del municipio contagiado

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- El director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y del Hospital Universitario de Torreón, Salvador Chavarría Vázquez, manifestó que desde hace 11 días 17 trabajadores del Hospital Infantil Universitario fueron enviados a aislamiento dentro de los protocolos del cerco sanitario que realizó la Jurisdicción Sanitaria Número 6.



Estas acciones se realizaron debido a que la esposa del empleado de la presidencia municipal de Torreón que dio positivo a COVID-19 a finales del mes de abril labora dentro de esta institución y también resultó positiva al virus, al igual que una de sus compañeras. Chavarría Vázquez informó que la enfermera avisó sobre su situación al hospital, por lo que se le pidió que ya no se presentara a trabajar.



"La enfermera es un caso asintomático, al darnos aviso de su situación se le pidió que ya no fuera a trabajar, se le hizo la prueba, resultando positiva de coronavirus. Le pedimos que nos manifestara con quiénes de sus compañeros de trabajo y familiares había tenido contacto, esto para dar aviso a la jurisdicción y se procediera a realizar el protocolo de revisión", indicó.



El doctor Chavarría dijo que debido a la narrativa que esta enfermera dio acerca de con quiénes estuvo en contacto, a 17 trabajadores del nosocomio se les realizó la prueba de COVID-19, de los cuales una enfermera resultó positivo del virus.



"La esposa del caso de COVID positivo de presidencia nos narró la información acerca de con quiénes había tenido contacto, de ello se le tomó muestra a la cuñada, quien dio negativo al diagnóstico del virus, pero también tuvo contacto con 17 de sus compañeros, por lo que se les realizó la prueba, resultando únicamente un caso positivo de una compañera suya, una enfermera", describió.



Agregó que al ya estar ingresado el país dentro de la tercera fase de la pandemia, el esposo de la enfermera, empleado municipal, pudo contagiarse en cualquier sitio.



SIGUEN PROTOCOLOS



Chavarría indicó que se ha seguido con el protocolo establecido por parte de la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria, mediante el cual se les está dando seguimiento médico a quienes fueron enviados a sus domicilios para realizar la cuarentena, quienes hasta el momento no han presentado síntomas.



Mencionó que con esta situación de aislamiento de los 17 empleados, sumado a que personal que cuenta con comorbilidades como ser de la tercera edad o alguna enfermedad crónico- degenerativa tomaron su periodo de cuarentena, el Hospital Infantil Universitario está trabajando con el 40 por ciento de su personal.



Finalmente, dijo que tanto las dos enfermeras contagiadas por el virus, así como los demás integrantes del personal médico que están viviendo el aislamiento, tendrán que realizarse una segunda muestra del coronavirus luego de que se termine la cuarentena, con la intención de conocer su estado de salud al momento de que se reintegren a sus labores.



A RESGUARDO



Los 17 trabajadores del Hospital Infantil Universitario fueron enviados a aislarse en casa debido a que tuvieron contacto con un caso de COVID-19.



*Se trata de la esposa del trabajador del Ayuntamiento de Torreón que fue diagnosticado con el virus a finales del mes de abril.



*Tanto la esposa, quien es enfermera, como una de sus compañeras de oficio dentro del nosocomio que atiende a los infantes dieron positivo al COVID-19.



*A todos los trabajadores que tuvieron contacto con las enfermeras se les realizaron pruebas.