Enfermera confiesa antes de morir que intercambió bebés

Una enfermera de maternidad en un hospital de Lusaka, África, confesó que durante doce años intercambió a cerca de cinco mil recién nacidos por diversión.De acuerdo al diario local Zambia Observer, la enfermera de nombre Elizabeth Bwaylya Mwewa se encontraba en su lecho de muerte cuando declaró lo que había hecho."Solía intercambiar bebés en la UTH por diversión", confesó el lunes en su cama, enferma.“Tengo un cáncer terminal y sé que pronto moriré. Deseo confesar mis pecados ante Dios y ante todas las personas afectadas, especialmente las que dieron a luz en la UTH durante mi servicio"."También le estoy pidiendo a los zambianos que me perdonen por las cosas malas que les estaba haciendo a niños inocentes. Hice que algunas parejas fieles se divorciaran después de someterme a las pruebas de ADN. Es ahora que me he dado cuenta de que estaba siendo utilizado por un demonio para hacer eso. He provocado que muchas madres amamanten a niños que no son biológicamente suyos. No quiero ir al infierno por eso, realmente lamento haber pecado mucho. Por favor, perdóname", dijo.No obstante, con base en dicha declaración, una investigación periodística de Lusaka Times señaló que se buscó entre el personal que laboró en el hospital durante ese tiempo y se confirmó que no hay ninguna persona que trabajó en el hospital con el nombre de Elizabeth Bwalya Mwewa.Por ello, se duda de la veracidad sobre la historia de la enfermera de Zambia. Hay quien asegura que la mujer quiere llamar la atención; sin embargo, existen personas que exigen que las autoridades comiencen una exhaustiva investigación para aclarar las cosas.Mientras tanto, en las redes sociales se ha creado una fuerte discusión acerca del tema, que incluye una gran presión a las autoridades de Zambia.