‘Enfermera’ que canta y baila se disculpa con Testigos de Jehová

Karla Fabiola Centeno, estudiante de enfermería, se hizo viral en redes sociales, luego de aparecer en un video cantando y bailando mientras se encontraba en la colonia Haciendas en Aguascalientes, participando en una campaña de vacunación.Este vídeo fue grabado espontáneamente la verdad no fue algo que buscáramos. Yo estaba en el recorrido dentro de la campaña de vacunación en la colonia Haciendas de aquí de Aguascalientes con mi compañera Mayela y ella desde la mañana traía esta canción de September y a mí se me quedó y hubo un tramo de casas en donde no nos querían abrir, o bueno, no sé si era muy temprano o no había nadie, entonces hizo este comentario de que no nos abrían y realmente fue simple, fue eso y salió la canción y mi compañera decidió grabarme y así fue ", dijo Karla Fabiola Centeno.La joven estudiante de tercer semestre en la Universidad UNEA, aún no asimila el hechoSe siente extraño, nunca había tenido esta experiencia, es algo nuevo que no sé muy bien como llevar todavía "Karla viene de una familia enfermera, por lo que está área de la salud siempre le llamó la atenciónMi mamá también es enfermera, duró casi 30 años dentro de esta profesión y ella siempre lo hizo con mucho amor, entonces mucho del amor que yo tengo hacia esto viene desde ahí", comentó.Ante las críticas que ha recibido en redes sociales por mencionar a los Testigos de Jehová dentro de la canción, Karla ofreció una disculpaYo sé que es un tema demasiado delicado porque la religión no se debe tocar, si quiero que quede claro que la enfermería es laica y yo jamás hice este comentario con afán de ofender a ninguna persona perteneciente o no a la religión, sea como sea yo no lo hice con esa intención y es necesario pedir una disculpa para las personas que se pudieron llegar a sentir ofendidas".Mayela, la joven quien grabó el vídeo está feliz de que se promueva la enfermería.Estoy muy feliz igual y como Faby dice ‘se está promoviendo la enfermería’, un buen concepto sobre la enfermería que no todo tiene que ser serio", destacó.Para las jóvenes participar en las campañas de vacunación, aunque a veces es difícil, es una excelente labor.Quizás si nosotras no hiciéramos nuestra labor aún seguirían algunas enfermedades; básicamente ayudamos a erradicar las enfermedades y pues ese es trabajo de enfermería y pues es todo un orgullo que nos lo dejen en nuestras manos, y que tú cómo papá nos prestes a tus hijos o pongas tu confianza en nosotros para vacunar a tu hijo”, agregó.Karla espera que con su vídeo se pueda promover la vacunación.Las vacunas son seguras, si alguna vez alguien de la población tiene alguna duda, yo recomiendo acudir a la lectura o algún médico de confianza. Las vacunas se hicieron con un solo propósito que es proteger a la población y evitar que se expanda cualquier tipo de virus, entonces nuestro propósito es preservar la vida y no dañarla”.