Enfermera riñe con policías de Ecatepec que comían en la calle

"Me paré en la parte de enfrente, ahí estaban las oficiales, les dije que por qué no se ponían cubrebocas y aquí cómo siguen, siguen igual, les dije que era promotora de la salud, de ahí me corretearon me golpearon”, aseguró la enfermera María Teresa Muñoz.



"Estaban comiendo las oficiales cundo llegó una señora no sé bien si a tomarles fotos o a grabarlas, pero les dijo que bueno, las palabras textuales fueron: “hijas de su pi… madre, están tragando aquí se supone que estamos en cuarentena y todos deben estar en su casa”. La oficial dijo: también somos personas tranquilícense, también tenemos derecho a comer”, aseguró Isis la encargada del comercio.



.- Como si fuera una delincuente, cargada y esposada,fue subida a la batea de una patrulla de la, por pedirle a mujeres policías que comían en un puesto de antojitos en la colonia Santa Clara que usaran cubrebocas.Los trabajadores del local de alimentos aseguran queinsultó y empezó a grabar a las entre siete y ocho oficiales que se encontraban en el lugar, en donde supuestamente por la contingencia solo debían vender alimentos para llevar.Al ser confrontada, según señalaron las autoridades municipales, María Teresa mordió a una policía, lo que provocó que incurriera en una falta por lo que tenia que ser trasladada ante el juez conciliador.Sin embargo, los vecinos aseguran que hubo exceso de violencia por parte de las oficiales."Sucede que yo abría mi local, que tenemos aquí, cuando de repente se escuchó una bulla, en eso vi a muchas mujeres policías corriendo atrás de una vecina mía. Vinieron, la azotaron frente a otro local que estaba cerrado y en la cortina la estaban aventando, la señora en su intento por querer zafarse, gritaba pedía auxilio, yo fui y le avisé a su hija que le estaban pegando, amedrentando, la querían subir porque las policías alegaban que les habían increpado que porque estaban comiendo en aglomeración y estamos en fase tres”, aseguró una de las vecinas de nombre Paola.Hasta el lugar llegaron varias patrullas, luego de que varios vecinos se estaban reuniendo para tratar de defender a María Teresa, quien se encontraba tirada en el suelo; y quien finalmente fue remitida ante el juez calificador y tuvo que pagar 700 pesos como multa para ser dejada en libertad.Ahora, María Teresa pide justicia pues asegura que además de golpearla le quitaron sus pertenencias"Nos fuimos al Ministerio Público, nos dijeron que ahí no era el lugar adecuado para demandar a estas personas y nos fuimos a otro de la Fiscalía que esta en la Avenida Morelos, pero tampoco por lo del Covid-19 ahorita no están trabajando como se debe, yo me he sentido muy mal me ha dolido mucho el cuello”, agregó la enfermera.