Enfermeras afeitan sus cabezas para atender a enfermos de coronavirus

Do we all have to shave our hair for #COVID19 relief? Video of tearful Chinese female nurses having all of their hair shaved off before leaving for Wuhan has triggered criticism on Chinese social media. Read more: https://t.co/xPwED74sfi pic.twitter.com/DPkPv7wwl9 — People's Daily, China (@PDChina) February 18, 2020

Respect! A team of nurses in NW China's Shaanxi shaved their hair before coming in for duty amid coronavirus outbreak to avoid cross-infection. pic.twitter.com/XpseMgSsg9 — People's Daily, China (@PDChina) February 6, 2020

"Tengo el pelo largo desde hace mucho tiempo, ni siquiera quería cortarlo un poco, pero para luchar contra el virus vale la pena afeitarme todo el cabello", declaró la enfermera Ding Danyi, de 26 años.

Doctors and nurses in Wuhan are cutting their hair short or shaving their heads to avoid cross-infection while treating coronavirus patients https://t.co/mdmhVKXjYo pic.twitter.com/KzxbSGqFQN — Reuters (@Reuters) February 13, 2020

Coronavirus-fighting nurses cut hair short before heading to Wuhan to aid the battle against the epidemic. #FightVirus pic.twitter.com/lcjk8G6PDw — China Xinhua News (@XHNews) February 10, 2020

Médicos y enfermerasen el epicentro de esa epidemia, publicaLas autoridades sanitarias de Chinay mejora la eficiencia en el trabajo.Sin embargo,al ver llorar a varias enfermeras mientras que perdían todo su cabello.No queda claro si se trató de una decisión voluntaria o un requisito oficial ya que, en otros casos, el personal de salud solo se afeitó parte de la cabeza o dejó el cabello muy corto.Tanto médicos como enfermeraspara atender a los damnificados.