Viven IMSS e ISSSTE Saltillo jornada de protestas

Arturo Estrada | Diana Rodríguez | Saltillo, Coah.- Las restricciones en los hospitales no se han estado tomando del todo bien en la ciudad. Se han reportado altercados en el Seguro Social, en el Hospital General de Saltillo, e incluso en el ISSSTE, donde llegaron al grado de romper el vidrio del acceso principal.



En seguimiento de las indicaciones de la Secretaría de Salud se ha estado restringiendo el acceso de los familiares de los pacientes que ingresan a urgencias y permanecen internados, lo que no les pareció bien a algunos derechohabientes.



Según uno de los doctores del lugar, los familiares de los enfermos se han estado resistiendo a seguir las indicaciones básicas.



“Se les ha pedido que mantengan una distancia entre sí de al menos dos metros, pero no quieren hacer caso, andan pegados unos a otros, amontonados en las puertas. El personal de seguridad ya no puede con ellos”, comentó.



Una de las enfermeras confirmó que es común que se tenga que estar pidiendo a derechohabientes que desocupen las áreas restringidas, así como también se tiene que estar sacando a gente que ingresa sin permiso.



“Se les ha solicitado que solo puede haber un acompañante por persona, que eviten venir los adultos mayores y niños; pero viene toda la familia y exige entrar”, apuntó.



Tras los empujones que trajeron consigo que la puerta de cristal se rompiera, no se dio con el responsable, y así se dejó, a la espera de que se apruebe presupuesto para reponer el vidrio.



Tanto el médico como la enfermera entrevistados solicitaron a los familiares de los pacientes que atiendan las medidas sanitarias, eviten confrontaciones y sigan las indicaciones.













Exigen insumos



Enfermeras, personal médico y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron en la explanada de la Clínica 2 para exigir los insumos y material necesario para atender a los derechohabientes ante la contingencia por el Covid-19.



“Nosotros estamos solicitando el apoyo del personal administrativo y directivo de la clínica, porque no se nos está dando el material suficiente para protegernos nosotros como personal de la salud y poder dar un mejor servicio, estamos expuestos a todo tipo de pacientes”, señaló una de las enfermeras manifestantes.



Agregó la trabajadora que hasta el momento solamente les dotaron de cubrebocas quirúrgicos y cantidades pequeñas de gel antibacterial.