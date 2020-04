Enfermero saltillense ayuda durante la contingencia a los abuelitos

Escuchar Nota

“Desde que me ofrecí, cinco familias me han llamado para solicitar mis servicios y con gusto he ido a sus casas para brindarles algún procedimiento de enfermería, como curaciones e inyecciones, con previa receta médica”, platica César.

“Un adulto mayor de escasos recursos, que está postrado en cama con una enfermedad terminal y que sus mismos familiares se ven imposibilitados para moverlo o trasladarlo a un hospital. Es por eso que hizo lo necesario para aminorar sus padecimientos con técnicas y procedimientos de enfermería, para disminuir sus dolencias”, compartió el entrevistado.

es un enfermero que además de trabajar en el IMSS y doblar turnos, también se da tiempo de ofrecer sus servicios médicos gratuitos a adultos mayores que no pueden salir de sus casas, debido a la contingencia del Covid-19.Egresado como, tiene 16 años de experiencia como enfermero y paramédico, y ahora trabaja en elcomo enfermero y los fines de semana atiende a personas a domicilio.Pero ahora, con la contingencia, decidió sumarse a los que están apoyando a los adultos mayores que no pueden salir de sus casas, aplicando gratuitamente curaciones, administración de medicamento, canalización o cualquier otro tipo de cuidados, a domicilio y gratuitamente.El primer caso que atendió, dice, fue de un adulto mayor con úlceras por decúbito, al que le realizó curaciones y lo ayudó a cambiarlo de posiciones para que no le afectara más el problema, también le administró los medicamentos vía intravenosa. Aunque, hay otro caso que lo conmovió mucho.Dice que le satisface ayudar a los adultos mayores que no pueden salir, por ser de alto riesgo que acudan a un hospital, donde se pueden contagiar de, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a sumarse a apoyarlos y donar material para curación, para seguir ofreciendo gratis su trabajo como enfermero.