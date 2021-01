Enfermos exigen hemodiálisis; ya empeñaron todo y temen morir

Escuchar Nota

María Eugenia lleva un mes sin recibir la hemodiálisis que necesita para los quistes en su riñón, teme por su vida y más al saber que ya falleció una joven que no pudo recibir el tratamiento porque el aparato que requieren para echar a andar las máquinas en el Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos, no ha sido sustituido desde el incendio que lo dañó el 2 de enero. Como ella están familias de escasos recursos de 120 pacientes que requieren hemodiálisis.En la casa de María Eugenia ya todo se empeñó para poder tratarse por fuera este mes, pero ya no pueden más."Pérdidas y la verdad ya no vemos las puertas, ya es demasiado, ya todo se empeñó, ya todo se vendió y no podemos salir de esto. La verdad yo no tenía para hacerme las tres por semana, me hago dos por semana y ahorita tengo que seguir dos por semana”, señaló María Eugenia Reyes, paciente.En casa de Tania en San Juan de las Huertas en Zinacantepec, no es diferente la situación, ya vendieron los animales, los aparatos y el dinero no alcanza, la falta de tratamiento ha hecho que empeore la salud de su cuñada.Para Elia su papá, quien padece diabetes severa, es primero, pero el poco dinero que pudieron juntar ya se acabó, por eso exigen una solución porque ya ni para el pasaje tienen.Tiene 64 años y ya tiene diabetes avanzada y es muy necesaria la hemodiálisis para él, y ahorita es muy costosa para que no cubrimos los gastos. Tratar de sacarlo adelante pero ya no es suficiente lo que hacemos, porque ya no nos alcanza no hay recursos para poder llevarlo fuera es muy caro. En pasajes y en hemodiálisis que nos cobran mil 500 a dónde lo llevamos", asegura Elia, familiar de paciente.Con información de Excélsior