Enfrenta a la violencia con fuerzas materiales

Sobre un papel, la artista Gina Arizpe escribe el nombre de cada una de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. La acción va más allá de la simple escritura o dibujo. Es una demanda en rojo de cada una de las víctimas de la violencia entre los años 1993 y 2014.Los nombres acumulados en el papel tienen un orden. Algunos forman líneas verticales, otros las horizontales. En total, todos forman un entramado, como el de los textiles, haciendo alusión a la industria algodonera y las maquiladoras de esa ciudad.Titulada Nombres y Coordenadas, la pieza se exhibió este mes en el both de la Galería Freijo en Zona Maco, en Ciudad de México.“Lo que buscaba era mostrar densidades visuales. Convertir los números en otra cosa”, ahonda Ariz-pe en entrevista..En 20 años de carrera, esta fue la primera vez que Arizpe participó en una feria y resultó ganadora del primer lugar del Premio Tequila 1800 Colección. Sin embargo, su investigación sobre Ciudad Juárez empezó en 2006.En esa primera visita estudió el contexto, el desarrollo de la ciudad alrededor del cultivo de algodón, la apertura de la primera empresa maquiladora en el país ahí y la migración de mujeres por la mano de obra, entre otros aspectos.Al inicio buscaba explorar los cambios en el paisaje a nivel social, geográfico y económico, y su impacto en la vida de las personas. Fue hasta 2014 que Arizpe realizó un proyecto sobre el tema, al ser invitada por Rubin Center for Visual Arts, en El Paso, Texas. Ahí propuso Fibras, en el que la artista realizó todo el proceso para producir hilo de algodón.Para hacerlo consiguió dos pacas de algodón cosechado en 1994, un año después de que comenzaron los primeros feminicidios en esta ciudad.El campo algodonero, ahondó, es un espacio donde se encontraron varios de los cuerpos de las víctimas.“Pensé: no puedo seguir escapando a la idea de hablar sobre la violencia ejercida sobre las mujeres de Ciudad Juárez, cuando encontré este elemento que a mí me refiere literalmente a esos homicidios, a esa realidad”, compartió.El hilo se encuentra distribuido entre dos carretes, uno contiene 701 metros, que representa la cifra oficial de feminicidios por parte del Estado, y el otro tiene 771, que es la cifra denunciada por la ciudadanía.“La pieza es la tensión entre el número total de homicidios hacia mujeres y el reconocimiento del Estado sobre cuáles tipifican como feminicidios y los que son homicidios culposos, aunque muchos de estos casos tienen violencia de género”.Gina Arizpe inició su trayectoria a finales de los 90, cuando hizo el colectivo Marcelaygina, junto con la artista Marcela Quiroga, que cuestionaban temas de género, narcotráfico, migración y violencia.En solitario, Arizpe ahora explora la desigualdad social y la marginación.