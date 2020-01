Enfrenta Danna Paola crítica tras contar su difícil estancia en España

Escuchar Nota

Uy si, fui a terapia bastante tiempo... pero no fue todo tuve que aprender de carpintería, plomería, electricidad y sobretodo cerrajería porque perdí 4 veces mis llaves... Oyeeeeeeeee esto de vivir solisima es dificilísimo https://t.co/whGDZVSqzT — Danna Paola (@dannapaola) January 19, 2020

La cantante y actriz, quien ha generado polémica en las últimas semanas por defenderse ante diversos escenarios,A través de Twitter,, esto tras mudarse a España para la filmación de la serie Élite, por la que tuvo que vivir sola por un largo periodo.La información fue retomada por una cuenta que añadió: “Dios les da sus batallas más duras a sus guerreros más fuertes, mucho ánimo para Danna Paola. Como dicen por ahí, si me caigo por pend... me levanto por ching...”., quien ha participado en musicales como Wicked y Hoy no me puedo levantar,y expresó: “Uy sí, fui a terapia bastante tiempo... Pero no fue todo, tuve que aprender de carpintería, plomería, electricidad y sobre todo cerrajería porque perdí 4 veces mis llaves... Oyeeeeeeeee esto de vivir solísima es dificilísimo”.En fecha reciente,, en donde debutó como juez desde noviembre del año pasado, y se ha caracterizado por sus comentarios directos hacia los participantes.