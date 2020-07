Enfrenta Famsa un difícil panorama

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Famsa enfrenta un futuro complejo con la quiebra de su banco, que aportaba más de 60% de sus ingresos vía crédito, lo que ya propició otro incumplimiento de pago de intereses por un monto no determinado, según informó ayer la propia cadena de tiendas.



Ante esta situación, Fitch Ratings advirtió que Grupo Famsa deberá definir pronto una estrategia para que sus tiendas puedan seguir operando.



Sergio Rodríguez, analista de la calificadora, señaló que con la revocación de su licencia Banco Ahorro Famsa, la cadena perdió una cartera de clientes.



“Se tiene que actuar rápido, porque en la medida que se tarden más, más le va a costar a la compañía regresar”, advirtió.



Rodríguez indicó que Famsa tiene que analizar si regresará al modelo de financiarse por sí misma, o si va a otorgar crédito vía terceros.



María Pía Medrano, también analista de Fitch Ratings, expuso que el panorama para la compañía se complica por la baja en ventas de bienes duraderos que hay derivado de la crisis del Covid-19.



“Para Famsa, sí, definitivamente las ventas van a estar afectadas, al igual que la rentabilidad para este segundo trimestre, y además no tenemos cuantificado todavía cómo sería la compañía operando sin el banco, porque los veíamos como un todo en general”, anotó.



La analista refirió que por lo menos el banco aportaba 60% de los ingresos de las tiendas, aunque había periodos que eran del 70, 80 por ciento.



Grupo Famsa informó que no hizo el pago de intereses de certificados bursátiles que vencían ayer mismo, por 168 mil pesos.



Esta situación complicará el proceso de solicitud voluntaria del Capítulo 11 en Estados Unidos para refinanciar deuda, que anunció Famsa el 26 de junio, cuatro días antes que se diera a conocer que le revocarían la licencia de su banco.