Enfrenta Kevin Spacey demanda por intento de abuso

Ciudad de México.- Kevin Spacey fue demandado por el actor Anthony Rapp y una segunda persona no identificada por ataque y agresión en la década de 1980, cuando ambos eran menores de 18 años.



La demanda civil se presentó en la corte de Nueva York.



Rapp, de 48 años, en 2017 acusó a Spacey de tratar de abusar de él en un evento que supuestamente tuvo lugar en 1986, alegación que llega a los tribunales gracias a una reciente ley de Nueva York que permite a las víctimas infantiles demandar años después.



De acuerdo a los documentos judiciales, citados por el medio Page Six, Rapp era un actor de 14 años en una obra de Broadway cuando conoció al protagonista de House of Cards en 1986 y este le invitó a una fiesta en su apartamento de Manhattan.



Spacey, que entonces tenía 27 años, voluntariamente, y sin el consentimiento del denunciante, le agarró el trasero, “levantándolo hasta una cama y tumbándose” sobre su cuerpo, tras lo que el niño actor corrió a un cuarto de baño y poco después se fue del lugar.



El otro hombre que denunció a Spacey, identificado como C.D., presuntamente conoció al veterano actor en una clase de interpretación impartida por este en el condado neoyorquino de Westchester en 1981, cuando tenía 12 años, y dos años más tarde sufrió abusos por su parte.