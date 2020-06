Enfrenta la MLB nueva normalidad

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Varias semanas después de negociaciones más complejas que las del nuevo Tratado de Libre Comercio, el Sindicato de Peloteros y los dueños de Grandes Ligas acordaron disputar la temporada 2020.



La campaña del mejor beisbol del mundo no se parecerá en nada a lo que estamos acostumbrados aunque el juego seguirá siendo el mismo que vieron nuestros padres y abuelos.



De entrada el Spring Training o campamento de primavera se retomará en verano cuando los jugadores reporten con sus equipos antes del 1 de julio.



Se espera que el Día Inaugural sea el 23 de julio para arrancar con una campaña recortada de 60 juegos en lugar de los 163 que cada año sostenía cada organización.



El regreso del beisbol traerá consigo cambios radicales en las reglas, incertidumbre en términos del coronavirus e incluso algunos resentimientos después de un proceso de negociación de muchas semanas.







Las modificaciones



Justo esto es lo que necesitas saber sobre el nuevo reglamento de la MLB para el 2020.



El primer cambio es en el bateador designado. Los pitchers en la Liga Nacional que amaban tomar turnos al bat, deberán sentarse esta temporada a ver a jugadores salir a la caja. Se espera que esta medida solo aplique en 2020.



El segundo son que los extra innings tendrán un rostro renovado. Los equipos comenzarán entradas adicionales con corredores en segunda base, una práctica que hará sonar a los tradicionalistas pero debería ayudar a evitar que los juegos se arrastren a maratones de 14, 15 o 16 entradas.



La tercera norma se basa en que los equipos no se aislarán.



La cuarta dicta que habrá una nueva era de disturbios laborales. El mayor problema a largo plazo que enfrentan ahora los jugadores y los dueños de equipos es entrar oficialmente en una era de disturbios laborales. Si bien las dos partes habían estado descontentas entre sí en los últimos años, este desastroso intento de encontrar el punto medio para reiniciar la temporada expuso lo mucho que no ven cara a cara.



La quinta asegura una temporada sin aficionados.